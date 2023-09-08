Erkekler Golbol Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakaları Konya'da yapıldı

Erkekler Golbol Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya, 4 ayrı grupta 61 spor kulübü katılım gösterdi.

Selçuklu Belediyesi Yazır Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kahramanmaraş Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde, Niğde Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 8-5 mağlup etti.

Konya Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Adıyaman Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde ise Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Samsun Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 18-16 yendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aleaddin Kapalı Spor Salonu'ndaki Malatya Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde de Manisa Aşık Veysel Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 22-12 ile geçti.

Son olarak, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hatay Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası finalinde, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta'yı 9-7 yenerek kupayı almaya hak kazandı.

Şampiyon takımlar ile 2. ve 3. olan takımlara kupaları, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle verildi.

Kupa törenine Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ile Golbol As Başkanı Mustafa Kandemir de katıldı.

Kadınlar Golbol Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakaları ise 24-28 Eylül'de Karaman'da yapılacak.