Erkekler Futsalda Deaflympics Finalistleri Belli Oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda finalistler belli oldu.

Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı.

Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran ise Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Japonya ile İran arasındaki final maçı 12 Mart Salı günü 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya, Brezilya ile karşılaşacak.

Türkiye ise İtalya ile yaptığı 5-8 klasman maçını 9-4 kaybetti. Milli takım 7'ncilik maçında 12 Mart'ta Cezayir'le karşılaşacak.