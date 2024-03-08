Erkekler Futsal Yarı Finalistleri Belli Oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda yarı finalistler belli oldu.

Erkekler futsal çeyrek final müsabakaları, Aziziye Kapalı Spor Salonu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye ile Japonya arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da skor üretmezken, uzatma bölümünde 2 gol bulan Japonya maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, turnuvada klasman maçına çıkacak.

Günün diğer maçlarında Cezayir'i 8-2 yenen İran, Tayland'ı 6-2 mağlup eden Brezilya, İtalya'yı 5-3 yenen İspanya yarı finale çıktı.

Organizasyonda yarı final eşleşmeleri İran-Brezilya ile Japonya-İspanya şeklinde oluştu.