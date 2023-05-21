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Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final'inde şampiyon belli oldu

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final'inde şampiyon belli oldu

Spor Haberleri

Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final'inde Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenen Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, şampiyon oldu.

Avrupa erkek voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Polonya takımı, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen Süper Final'de karşılaştı.

İlk seti 28-26 kaybederek 1-0 geri düşen Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ikinci seti 25-22, üçüncü seti ise 25-14 alarak 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen dördüncü seti 30-28 alan Jastrzebski Wegiel, skora 2-2 denge getirerek maçı karar setine taşıdı.

"Tei-break" setini 15-12 alan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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