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Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun En İyi Takımı Belli Oldu

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Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz ve Ziraat Bankkart'tan Matthew Anderson, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına seçildi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.

Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz ve Ziraat Bankkart'tan Matthew Anderson, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına girdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.

Oylamada Nimir Abdel-Aziz en iyi pasör çaprazı ve Matthew Anderson en iyi smaçör olarak sezonun en iyi takımına seçildi.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımı şöyle:

En iyi pasör: Luciano de Cecco (Arjantin / Lube Cucine Civitanova)

En iyi pasör çaprazı: Nimir Abdel-Aziz (Hollanda / Halkbank)

En iyi smaçör: Alessandro Michieletto (İtalya / Trentino Itas), Matthew Anderson (ABD / Ziraat Bankkart)

En iyi libero: Jakub Popiwczak (Polonya / Jastrzebski Wegiel)

En iyi orta oyuncu: Graham Vigrass (Kanada / Guaguas Las Palmas), Norbert Huber (Polonya / Jastrzebski Wegiel)

En iyi antrenör: Marcelo Mendez (Arjantin / Jastrzebski Wegiel)

Kaynak: AA / Spor

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