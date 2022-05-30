Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu

AA - Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan final maçında ev sahibi ülke, Kanada'yı uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Evinde yaşadığı şampiyonluk sonrası Finlandiya halkı, sokaklarda kutlama yaptı.

Finlandiya, böylece son 4 büyük hokey organizasyonunda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış oldu. Dünya şampiyonalarında 2019'da altın, 2021'de gümüş madalya alan Finlandiya, 3 ay önce Kış Olimpiyatları'nda da altın madalya elde etmişti.

AA / Fatih Erel - Spor

Togo Cumhuriyeti Buz Hokeyi Finlandiya Kanada Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title