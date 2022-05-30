Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu - Haberler

Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu
AA - Fatih Erel - Spor
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Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan final maçında ev sahibi ülke, Kanada'yı uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Evinde yaşadığı şampiyonluk sonrası Finlandiya halkı, sokaklarda kutlama yaptı.
Finlandiya, böylece son 4 büyük hokey organizasyonunda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış oldu. Dünya şampiyonalarında 2019'da altın, 2021'de gümüş madalya alan Finlandiya, 3 ay önce Kış Olimpiyatları'nda da altın madalya elde etmişti.
AA / Fatih Erel - Spor