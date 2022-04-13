Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor - Haberler

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Spor
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar,...

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

ARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija  (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8

SÜRE: 144 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti. Arkaslı oyuncular kupanın coşkusunu yaşadı.


- Sivas
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

Mustafa Cengiz, Arkas Spor, Sigorta, Sivas, Spor, Haberler

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