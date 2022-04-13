Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Arkas'ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti. Arkaslı oyuncular kupanın coşkusunu yaşadı.