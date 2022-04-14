Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Haberler

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'i ikinci olarak tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta takımına ikincilik madalyalarını ve ikincilik şiltini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Arkas Spor takımına ise birincilik madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan, kupasını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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