Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26,...
SİVAS (DHA) - SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26, 24-26, 18-25SÜRE: 120 dakika (28' 34' 32' 26')Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final karşılaşmaları bugün oynanan Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçıyla başladı. Arkas Spor, rakibini 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de diğer finalist, bugün oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto maçının ardından belli olacak.- İstanbul
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