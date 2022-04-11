Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Haberler

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26,...

SİVAS (DHA) -

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER:  Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

ZİRAAT BAKKART:  Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)

ARKAS SPOR:  Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)

SETLER:  21-25, 28-26, 24-26, 18-25

SÜRE:  120 dakika (28' 34' 32' 26')

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final karşılaşmaları bugün oynanan Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçıyla başladı. Arkas Spor, rakibini 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de diğer finalist, bugün oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto maçının ardından belli olacak.


- İstanbul
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Demirören Haber Ajansı / Spor

Taha Akgül, Arkas Spor, Sigorta, Sivas, Spor, Haberler

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