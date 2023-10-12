Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda galibiyetler

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda Rams Global Cizre Belediyespor ve Brand Group Alanya Belediyespor ilk gün maçlarını kazandı.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda Rams Global Cizre Belediyespor ile Brand Group Alanya Belediyespor ilk gün maçlarını galibiyetle tamamladı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Rams Global Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 21-25, 25-16, 25-20, 21-25, 16-14'lük skorlarla 3-2 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Brand Group Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 25-21, 25-19, 22-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi.

C Grubu'nda yarın Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD, Brand Group Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor maçları oynanacak.