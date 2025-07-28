Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı

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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılan açılış maçıyla başladı. Ukrayna'nın Malta'ya karşı 9-1 galip geldiği maçla start alan turnuvada, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülke mücadele edecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı.

Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, Ukrayna ile Malta milli takımlarının maçıyla başladı.

Karşılaşma, Ukrayna'nın 9-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün, AA muhabirine, Kırklareli olarak organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 8 ülkenin şampiyonada mücadele edeceğini aktaran Aygün, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg olmak üzere 8 ülke mücadele edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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