Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu - Haberler

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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

2021-2022 Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap müsabakaları sonucu Gaziantep Polisgücü, 50 puanla lig şampiyonu oldu.

2021-2022 Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap müsabakaları sonucu Gaziantep Polisgücü, 50 puanla lig şampiyonu oldu.

Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Adana Hokeyspor'u 6-1 yenen Gaziantep Polisgücü, 50 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.

Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nü 5-2 yenen Nizip Zeugma Spor Kulübü 49 puanla 2'nci, Ilgın Belediyespor'u 13-1 yenen Selçuklu Belediyespor ise 43 puanla 3. oldu.

Müsabakalar sonucunda ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Ligi son 4 sırada bitiren Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Adana Hokey Spor Kulübü, Ilgın Belediyespor ile Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise 1. Lig'e düştü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

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