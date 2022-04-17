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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları sona erdi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları sona erdi

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakalarında Nizip Zeugma Spor Kulübü şampiyon oldu.

GAZİANTEP (AA) - Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakalarında Nizip Zeugma Spor Kulübü şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen son gün maçlarında Nizip Zeugma Spor Kulübü, Suruç Belediye Hokey Spor Kulübü'nü 10-1 mağlup etti.

Diğer müsabakalarda Gaziantep Polis Gücü, Adana Hokey Spor Kulübü'nü 16-1, Selçuklu Belediyespor, Ilgın Belediyesi'ni 10-2, Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü, Simya Eğitim'i 6-3, Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ise Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nü 8-5 yendi.

Müsabakalar sonunda Nizip Zeugma Spor Kulübü 25 puanla 1. etabın şampiyonu olurken, Gaziantep Polisgücü 23 puanla ikinci, Selçuklu Belediyespor ise 22 puanla üçüncü sırayı aldı.

14-22 Mayıs'ta Osmaniye'de gerçekleştirilecek 2. etap müsabakaları sonucunda lig şampiyonu ve ikinci olan takım, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak, son 4 takım ise 1. Lig'e düşecek

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

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