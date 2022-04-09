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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları Osmaniye'de başladı

AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları Osmaniye'de başladı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.

GAZİANTEP (AA) - Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk maç Gaziantep Polisgücü ile Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü takımları arasında oynandı. Gaziantep ekibi mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Maçlarda 10 takım, ligde üst sıralarda yer alabilmek için karşı karşıya gelecek.

İki etap halinde 17 Nisan'a kadar oynanacak müsabakalar sonucunda lig şampiyonu ve ikinci olan takım, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

AA / Ümit Kahrıman - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Osmaniye, Hokey, Spor, Haberler

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