Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti.
Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti. Yapılan itiraz ardından bayrak takımı resmi gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor