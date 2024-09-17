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Erkekler 1. Ligi'ne Pizza Hut Sponsoru!

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Erkekler 1. Ligi için İş Gıda'nın Pizza Hut markası ile 2 yıllık isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende voleybolun uluslararası başarısı ve desteklerin önemi vurgulandı.

Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'ne yeni sponsor

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL, – VOLEYBOLDA Erkekler 1'inci Lig'inde İş Gıda markası Pizza Hut ile 2 yıllığına isim sponsorluk anlaşması imzalandı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, İş Gıda Genel Müdürü Esen Ergörün'ün yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin, törende yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz ülkemizde bu sporu değerli bir marka haline getirdi. Liglerimiz dünyanın her yerinde ve artık herkes Türk voleybolunu konuşuyor. Voleybola ülkemizin desteği artarak devam ediyor. Bu çorbada bir tuzumuzun olmasını istedik. 2 sene önce çalışmaya başladı. Markalarımızdan biri olan KFC ile Kadınlar 1'inci Lig sponsorluğuna devam edeceğiz. Erkekler 1'inci Lig için de Pizza Hut sponsorluğuna imza atacağız. Voleybola verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bizim için federasyonla iş birliği içinde olmak onur verici. Değerli başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: VOLEYBOL BU ÜLKENİN GURUR DUYACAĞI BİR BRANŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, anlaşmadan dolayı memnuniyetini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada voleybolun hep birlikte ülkenin önemli branşlarından biri olduğunu görüyoruz. Türk voleybolunun tarihinde ilk kez yaşadığı Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Paris 2024 yolunda 22'de 22 yaparak olimpiyatlara katıldık. En son takım sporlarında olimpiyatlarda tüm halkın madalya beklentisi olan bir takım oluşturduk. Paris Olimpiyatları'nda yarı final oynama başarısı gösterdik. Mazeretlere sığınamayız. 12 takım içinde en büyük şansızlıkları biz yaşadık. Oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Olimpiyat dördüncüsü olarak organizasyonu sonlandırdık. Erkeklerde tarihi başarıları elde ettik. Milletler Ligi'nde oynadık, olimpiyat elemeleri oynadık. Avrupa ve dünya şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde ettik. Bizim liglerimiz Avrupa'da ve dünyada ilk 2'de. En iyi ligler Türkiye ve İtalya. Kulüpler bazında dünya ve Avrupa şampiyonluğunu son 10 yılda en çok kazanan ülke Türkiye. Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alt liglerden takımlarımız terfi ediyorlar. Bizim 1'inci Ligi'miz Avrupa ve dünyada onların en üst liginden daha kaliteli. Çok daha kaliteli ve elit oyuncular burada forma giyiyor. Milli takımın altyapısının havuzunun bu ligde devam etmesi çok önem taşıyor. Bizim çift lisans uygulamamız var. Efeler ve Sultanlar Ligi'nde oynayan oyuncuların alt ligde oynama hakkı bulunuyor. Biz bunun dönüşünü alabildik. Zehra Güneş, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt yıllarca çift lisansla oynarken bir anda milli takım oyuncusu oldu. Azerbaycan'da üçüncü olduğumuz organizasyondan sonra birkaç oyuncu voleybolu bıraktı. Bazı oyuncularla jenerasyon değişikliği oldu. Bırakan oyuncuların ardından 'Biz ne yapacağız' dedik. Ankara'da final oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda biz bir şeyler gördük. Voleybol bu ülkenin gurur duyacağı bir branş. Bu başarının altında çok büyük emekler var. Sponsorların, paydaşların, kulüplerin, antrenörlerin hizmeti ve desteği var. Yol arkadaşlarımızın payı var. Erkekler 1'inci Lig'in ana sponsorluğu için Pizza Hut ile 2 yıllığına anlaşmaya vardık" değerlendirmesinde bulundu.

Tören imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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