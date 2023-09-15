Erkek Voleybolunda Avrupa Şampiyonası Finali Yarın

İtalya ile Polonya'nın karşılaşacağı CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finali yarın oynanacak. Fransa ve Slovenya ise bronz madalya için mücadele edecek.

Erkek voleybolunda Avrupa'nın milli takım düzeyindeki en büyük ekibi yarın belli oluyor.

İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve İsrail'in ev sahipliği yaptığı CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, yarın final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzetto dello Sport'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final maçında İtalya ile Polonya karşı karşıya gelecek.

Aynı salonda TSİ 18.30'da oynanacak bronz madalya mücadelesinde ise Fransa ile Slovenya karşılaşacak.

Polonya, "Filenin Sultanları"nın izinde mi?

16 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve finalde ev sahibi İtalya'nın rakibi olan Polonya, yarın şampiyonluk kupasını kaldırması halinde "Filenin Sultanları"na ait başarıyı tekrar etmiş olacak.

"Filenin Sultanları" gibi önce Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Polonya, CEV Avrupa Şampiyonası'nda da İtalya karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Polonya ve İtalya, geçen yıl dünya şampiyonluğu için karşı karşıya gelmiş ve İtalya, rakibini 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

Üst üste üçüncü kez CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Slovenya ile eşleşen Polonya, bu kez rakibini 3-1 yenerek final biletini aldı.

Olimpiyat şampiyonu Fransa ile karşılaşan İtalya ise "kapalı gişe" oynanan maçta set vermeden adını finale yazdırdı.