Erkek Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'na Galibiyetle Başladı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında Katar'ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında İran ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'daki maçı 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazandı.
Organizasyona galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak.
