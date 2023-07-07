Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı Danimarka'ya mağlup oldu

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü karşılaşmasında Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu. Milli takımın gollerini Cem Keskin (3) ve Mehmet Aşlamacı attı. Çeyrek final şansını kaybeden milli takım, yarın ve 9 Temmuz Pazar günü sıralama maçlarına çıkacak.