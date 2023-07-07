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Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı Danimarka'ya mağlup oldu

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı Danimarka'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü karşılaşmasında Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu. Milli takımın gollerini Cem Keskin (3) ve Mehmet Aşlamacı attı. Çeyrek final şansını kaybeden milli takım, yarın ve 9 Temmuz Pazar günü sıralama maçlarına çıkacak.

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü karşılaşmasında Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da Bakü Merkez Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (3) ve Mehmet Aşlamacı attı.

Bu sonuçla çeyrek final şansını kaybeden milli takım, yarın ve 9 Temmuz Pazar günü sıralama maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Cem Keskin Danimarka Spor Haberler

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