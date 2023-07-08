Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı Almanya'yı Penaltılarla Mağlup Etti

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup etti. Maçta milli takımın gollerini Yasin Bağcı, Emrah Ekmekçi (2) ve İsmail Turhan kaydetti. Türkiye, elemelerde ilk 10 takım arasına kalabilmek için yarın Estonya ile sıralama maçı oynayacak.