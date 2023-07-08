Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı Almanya'yı Penaltılarla Mağlup Etti
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Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup etti. Maçta milli takımın gollerini Yasin Bağcı, Emrah Ekmekçi (2) ve İsmail Turhan kaydetti. Türkiye, elemelerde ilk 10 takım arasına kalabilmek için yarın Estonya ile sıralama maçı oynayacak.
Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup etti.
Bakü Merkez Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 4-4 sona erdi. Maçta milli takımın gollerini Yasin Bağcı, Emrah Ekmekçi (2) ve İsmail Turhan kaydetti. 3 dakikalık uzatma periyodunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Ay-yıldızlı ekip, atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu.
Türkiye, elemelerde ilk 10 takım arasına kalabilmek için yarın Estonya ile sıralama maçı oynayacak. Karşılaşma TSİ 13.45'te başlayacak.