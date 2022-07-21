Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu - Haberler

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Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
Erkek Kılıç Milli Takımı, Mısır'da sekizinci oldu

Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, 8'inci oldu.

Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, 8'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan takımın, çeyrek finalde Macaristan'a yenildiği belirtildi. Sıralama maçlarında da Mısır ve Çin'e kaybeden ay-yıldızlı ekibin organizasyonu 8. sırada tamamladığı aktarıldı.

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yarın Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu Kadın Kılıç Milli Takımı'nın mücadele edeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Macaristan Mısır Spor Haberler

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