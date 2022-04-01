Erkek Hentbol Milli Takımı Başantrenörü Halay'dan, EURO 2024 değerlendirmesi Açıklaması

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin diğer gruplara göre iyi bir gruba düştüğünü belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'da 10-28 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek EHF Erkekler EURO 2024 Eleme grupları kura çekiminde millilerin, Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte 1. grupta yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Halay, Türkiye'nin rakiplerini şöyle değerlendirdi:

"2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde diğer grupları da karşılaştırdığımız zaman iyi bir grupta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu gruptan çıkmak için büyük bir mücadele içinde olacağımızın bilincindeyiz. Rakiplerimizin bize göre en büyük artısı uluslararası alanda en üst düzeyde hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde çok fazla maç ve turnuva tecrübesine sahip olmaları. Rakiplerimizden korkmuyoruz çekinmiyoruz. Sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. İyi bir çalışma planı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için tüm gücümüzle savaşacağız."