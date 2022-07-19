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SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon olduAlper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Goalball Ankara Cup, Gazi Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Goalball Ankara Cup, Gazi Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 6 ülkeden 80'e yakın sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Türkiye Erkek Goalball Milli Takımı, Paralimpik Oyunları Şampiyonu Brezilya Erkek Goalball Milli Takımı'nı 5-2 yenerek şampiyon oldu. Paralimpik Oyunları Şampiyonu Türkiye Kadın Goalball Milli Takımı da Breziya Goalball Milli Takımı'na 10-3 yenilerek ikinci oldu.

Turnuvada 6 ülkeden 10 takımın yer aldığını ve 73 sporcunun mücadele ettiğini söyleyen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 'Kadınlarda 4 takım, erkeklerde 6 takım mücadele ediyor. Tabi ki ev sahipliği yaptığımız bu organizasyondan dolayı çok mutluyuz. Önemli olan ülkemize büyük organizasyonlar getirebilmek. Burada bunu yaparken sporcularımızın daha fazla müsabık olmalarını sağlamak. Kadın Goalball Milli Takımımız dünyanın en iyi takımı olmasına rağmen, Brezilya'ya yenilip ikinci olmasına rağmen finalde kaybettik, canları sağ olsun. Böyle kaza belalar böyle organizasyonlarda olsun, büyük organizasyonlarda yaşamayalım' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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