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Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

AA - Bilal Kahyaoğlu - Spor
Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Erkek Boks Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp devam ediyor.

Erkek Boks Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 7 Haziran'da başlayan kampa, 9 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, AA muhabirine, kampın yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Oyunları'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Tavukçu, "Toplamda 9 sporcu 3 antrenör Cezayir'e gideceğiz. Şampiyonaya kısa bir süre kaldığı için çabukluk idmanları yapıyoruz. En iyi şekilde sonuçlar alıp geleceğiz inşallah. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Fas Erkek Boks Milli Takımı ile ikili kamp yaptıklarını da belirten Tavukçu, "Onlar da bizimle Akdeniz Oyunları'nda yarışacak. Bir rakibimizi yakından tanımış olduk. Fas'tan 8 sporcu geldi. İkili kamplar maç pratiğinin tamamlanması açısından çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

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