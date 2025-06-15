Erkek Boks Milli Takımı'ndan Dünya Boks Şampiyonası Öncesi Önemli Başarı

Erkek Boks Milli Takımı'ndan Dünya Boks Şampiyonası Öncesi Önemli Başarı
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Çekya'da düzenlenen World Boxing Challenge Grand Prix turnuvasında Erkek Boks Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Bedirhan Kalkan altın, Bayram Malkan ve Nurullah Oyan bronz madalya ile döndü.

Erkek Boks Milli Takımı, World Boxing Challenge Grand Prix turnuvasında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde düzenlenen World Boxing Challenge Grand Prix'te Erkek Boks Milli Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Milliler, güçlü rakipleri karşısında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. 85 kiloda mücadele eden Bedirhan Kalkan, turnuvayı altın madalya ile tamamlarken, üstün performansıyla dikkat çekti. 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalya yer aldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Hekimoğlu, "Amacımız İngiltere'ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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