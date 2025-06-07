Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan verecek Dünya Challenge Turnuvası için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde üç haftadır sürdürdükleri kamp ile hazırlık yapıyor. Antrenör Fırat Kılıçoğlu, Çekya'da düzenlenecek turnuvaya 10 sıklette katılacaklarını belirtti.

Erkek Boks Milli Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan verecek Dünya Challenge Turnuvası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takım, Çekya'da 10-15 Haziran'da düzenlenecek turnuvaya 10 sıklette katılacak.

Milli takım antrenörü Fırat Kılıçoğlu, AA muhabirine, kampın yaklaşık 3 haftadır sürdüğünü belirtti.

Sporcuların performansından memnun olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Mart ayından itibaren çok iyi hazırlandık. Şimdi Çekya'da organizasyon var. Çekya'ya 10 sıklette gideceğiz. Sonra tekrar ikili kampımız olacak. Fransızlarla 3 haftalık kampımız olacak. Sonucunu alacağımızı düşünüyorum. Çekya'dan sonra da hazırlıklar devam edecek. Bu yıl her şey Liverpool'daki Dünya Şampiyonası için." diye konuştu.

Asıl hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğunu dile getiren Kılıçoğlu, "Olimpiyatlarda tarih yazmak istiyoruz. Sporcularımıza çok güveniyoruz. Onlar da kendilerine güveniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
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