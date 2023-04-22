Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor

Özbekistan'da 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Erkek Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takımda 48 kiloda Nurullah Oyan, 51 kiloda Samet Gümüş, 54 kiloda Enver Muzaffer, 57 kiloda Batuhan Çiftci, 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 67 kiloda Fatih Kaya, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hakan Koç ve 92 kiloda Berat Acar yer alıyor.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini anlatan Tavukçu, "Son etap çalışmalarındayız. Dünya Şampiyonası'na 13 sıkletin 11'inde katılım göstereceğiz. Elimizden geldiğince Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Amatör sporlarda sporcuların büyük özveri gösterdiğini vurgulayan Tavukçu, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok büyük karşılığının olmamasına rağmen inanılmaz özveri gösteriyor. Bu bayrağı dalgalandırmak için hiçbir şeyi kafalarına takmıyorlar. Biz de bayramı ailemizle geçirmek isterdik ama zamanımız çok kısıtlı. Bizler de onlar gibi aile özlemi çekiyoruz ama bunu motivasyona çevirmeye çalışıyoruz. Yolun sonunda büyük hedeflerinin olduğunu, o hedeflerine gitmek için emek göstermeleri gerektiğini söylüyoruz. Çalışmamız gerekiyor, hayat devam ediyor. Biz elimizden geldiğince madalyalarımızı alacağız. Bu yıl olimpiyat yılı, herhangi bir boşluk veremiyoruz."

Tavukçu, kampın 28 Nisan'da tamamlanacağını kaydetti.

Milli boksör Batuhan Çiftci ise başarının kolay elde edilmediğini belirterek, "Bütün sporcular fedakarlık yapmak zorunda. O yüzden sadece bu bayram değil, yaklaşık 5-6 yıldır bayramlarda ailemle beraber olamıyorum. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Oyunları'nda, olimpiyatlarda bunların telafisi olacak." ifadelerini kullandı.