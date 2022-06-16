Erkek Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

Erkek Boks Milli Takımı, 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları hazırlıkları çerçevesinde Kastamonu'da kampa girdi. Kamp çerçevesinde Erkek Milli Boks Takımı, Fas Erkek Milli Boks Takımı ile birlikte antrenman yaparak turnuvaya hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporcular ile bu sporculara partnerlik yapan boksörler katılıyor. Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yergali Bekmurzayev nezaretinde Levent Yaman ve Tuncay Tavukçu'nun yardımcılıklarını yaptığı hazırlık kampında, boksörler günde iki antrenmanla oyunlara hazırlanıyor. Zaman zaman Fas Erkek Milli Boks Takımı ile de antrenmanlar gerçekleştiren boksörler, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak için yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Bekmurzayev: "Akdeniz Oyunlarına 9 sporcu ile katılacağız"

Milli takım antrenörlerinden Yergali Bekmurzayev, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, "Takımın kondisyonu çok iyi durumda, çalışmalar çok iyi gidiyor. Bakanlık ve federasyon desteklerini bizden esirgemiyorlar. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyoruz, 22 Haziran'da kampımız bitecek. U22 takımımız Avrupa Şampiyonu oldu, inşallah aynı performansı Akdeniz Oyunları'nda bekliyoruz. Yaş ortalamamız genç. Hedefimiz Akdeniz Oyunları'nda iyi bir başarı yakalayarak, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Çalışmalarımıza günde iki antrenmanla devam ediyoruz. Fas takımıyla kampa iki gün önce başladık. Akdeniz Oyunları'nda 9 sporcu ile katılacağız, 3 de antrenör ile katılacağız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Özmen: "26 yıldır kazanılamayan Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getirdim"

20 yaşındaki Avrupa boks şampiyonu Kerem Özmen ise, "Yaklaşık bir sene önce, ülkemize 26 yıldır getirilmeyen bir madalya vardı, oynanamayan bir final vardı, hocalarımızla birlikte çok çalışarak Allah bize nasip etti. Peşinden Avrupa şampiyonu oldum, bayrağımızı en üst seviyelere taşıdım. Avrupa'da İstiklal Marşımızı okuttum ve milli takım kampına gelerek, şu an güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var; bayrağımızı daima göndere çekmek, dünyaya İstiklal Marşımızı okutmak. Bize sahip çıkan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Boks Federasyonu Başkanımıza, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Akdeniz Oyunları'nda takımca şampiyon olmayı Allah bize nasip eder. Biz burada bir aileyiz. Fas Milli Takımı da burada onlarla beraber ikili kamp yapıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, başaracağımıza canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Gümüş: "Günde çift antrenman yaparak Akdeniz Oyunlarına hazırlanıyorum"

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan 21 yaşındaki Samet Gümüş, "2015'te Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda da şampiyon oldum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Günde çift antrenman yapıyoruz, çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradan Akdeniz Oyunları'na katılacağız, buradan antrenörlerimize bize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğan: "Altın madalya için ringde mücadele edeceğim"

Türkiye Boks Milli Takımı sporcusu Hakan Doğan da, "Ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda 60 kilogramda temsil edeceğim. 2018 Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldum. Bu sefer ülkeme altın madalya getirmek istiyorum. İnşallah bunu da başaracağım, elimizden gelenin fazlasını yaparak altın madalyayı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Erkek Boks Milli Takımı'nın, Kadıkadı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıkları 22 Haziran'a kadar devam edecek. - KASTAMONU

Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 15, 2022

İhlas Haber Ajansı / Spor