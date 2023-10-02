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Erkek basketbolunda Avrupa'daki 40. Türk temsilci Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak

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Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 40. takım, FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Ekim'de ilk eleme grubu maçına çıkacak Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak.

Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 40. takım, FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Ekim'de ilk eleme grubu maçına çıkacak Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak.

Türk basketbolunu Avrupa'da ilk temsil eden takım, 1958 yılında Modaspor oldu. Şampiyonlar Kupası C Grubu'nda yer alan Modaspor, 4 Nisan 1958'de yapılan maçta, Yugoslavya'nın ASK Olimpija takımına İstanbul'da 74-67 yenildi. Modaspor, rövanşta da rakibine 86-45 kaybetti.

2023-2024 sezonuna kadar 39 Türk takımının yer aldığı Avrupa'da Türk temsilcileri, 19 kez finale kalırken, 8'inde şampiyonluk yaşadı. Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez kupa kazandı.

Geride kalan sezonlarda Avrupa'da en fazla maça çıkan takım, 801 müsabaka oynayan Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes'i 560 maçla Fenerbahçe, 356 maçla Galatasaray ve 310 maçla Beşiktaş takip etti.

Bu sezon FIBA Avrupa Kupası elemelerinde mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kupaları tarihinde sahne alacak 40. Türk temsilcisi olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk eleme maçını, 4 Ekim Çarşamba günü Manisa'da oynayacak. Organizasyonda direkt gruplarda yer alacak Bahçeşehir Koleji ise ilk maçını 18 Ekim Çarşamba günü yapacak.

Avrupa'da bu sezon 11 takım Türkiye'yi temsil edecek

Bu iki takım dışında, bu hafta başlayacak organizasyonlarda, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş ile Türk Telekom yer alacak.

Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ 17 Ekim Salı günü başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türk basketbolunu Avrupa'da temsil eden takımlar kendi aralarında ise 85 maça çıktı.

Türk takımlarının Avrupa karnesi

Türk ekiplerin bu sezona kadar Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

TakımlarOGMB
Aliağa Petkim2020
Altınordu4040
Anadolu Efes8014553460
Antalya BŞB4211
Bahçeşehir Koleji5734230
Banvit (Teksüt Bandırma)209118901
Beslen Makarna4130
Beşiktaş3101561513
Bursaspor5122290
Büyük Kolej8161
Büyükçekmece Basketbol3020100
Çukurova Üniversitesi187110
Darüşşafaka2431131300
Eczacıbaşı5421330
Fenerbahçe5603202400
Galatasaray3561631912
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor8750370
İstanbul Büyükşehir Belediyespor2613130
İTÜ205150
Kombassan Konya12750
Meysuspor10640
Moda2020
Muhafızgücü SK2110
Nasaş Gençlik4310
Olin Edirne6240
Paşabahçe10550
Pınar Karşıyaka2551351182
Sakarya Büyükşehir Belediyespor8350
Şekerspor4220
TED Ankara Kolejliler3822160
Tekelspor4130
TOFAŞ2101071030
Trabzonspor3423110
Tuborg Pilsener3723140
Türk Telekom2861611250
Uşak Sportif3214180
Ülkerspor2261031221
Yenişehir2020
Ziraat Fakültesi2020
TOPLAM40282119189811

Kaynak: AA / Spor

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