Erkan Yalçın, LEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi - Haberler

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Erkan Yalçın, LEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Erkan Yalçın, LEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Yalçın'ın Portekiz'de gerçekleştirilen LEN Olağanüstü Kongresi'nde yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildiği belirtildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Portekiz, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

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