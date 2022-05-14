Erkan Yalçın, LEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi - Haberler

Erkan Yalçın, LEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Yalçın'ın Portekiz'de gerçekleştirilen LEN Olağanüstü Kongresi'nde yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildiği belirtildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor