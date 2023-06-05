Erkan Veyseloğlu, TBL Şampiyonluğu ile Basketbol Kariyerinde Bir İlk Yaşadı

Mart ayında 40'ıncı yaşını kutlayan Erkan Veyseloğlu kariyerine bir başarı daha ekledi. 2 sene önce Basketbol Süper Ligi'nin başarılı ekibi Darüşşafaka'dan Bodrum'da kurulan Çağdaş Bodrum takımına transfer olan tecrübeli basketbolcu, takımının Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmesinde büyük rol oynadı. Erkan Veyseloğlu, bu sezonda TBL'de şampiyonluk yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Veyseoğlu'nun bu başarıları hem basketbol tarihi hem de kendi kariyerinde bir ilk oldu. Pınar Karşıyaka ile 2014-15 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Erkan Veyseloğlu, kariyerine TBL şampiyonluğu başarısı da ekledi.

Basketbol Süper Ligi'nde 637 karşılaşmada görev alarak ligin en çok forma giyen oyuncuları arasında yer alan tecrübeli basketbolcu, milli takımın farklı kademelerinde de 200'den fazla maça çıktı.