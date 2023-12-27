Erkan Sözeri: Karşıyaka için şampiyonluk hedefiyle geldik

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıda zirve hedefinin gerisinde kalan Karşıyaka'nın devre biter bitmez takımı emanet ettiği Teknik Direktör Erkan Sözeri, ekibiyle birlikte şampiyonluk için geldiklerini söyledi. Sözeri, "Ekibimle birlikte Karşıyaka gibi çok büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Kariyerimde her zaman başarı vardır, hedefe oynamak vardır. Karşıyaka camiasının, taraftarının ne istediğini çok iyi biliyoruz, o da şampiyonluk, bunun ötesi yok ve ekibimle bunun için geldik. Şampiyonluğa öncelikle taraftarımızı inandıracağız. Hem yapacağımız hamlelerle hem oyun anlayışımızla hem sahadaki duruşumuzla, rakiplerimize vereceğimiz reaksiyonla buna inandıracağız" dedi.

"Taraftarlarımız inanırsa maça geliyor, stada koşuyor, önce bu inanmışlığı yerleştireceğiz" diyen Erkan Sözeri, "Çok önemli bir detay daha var, ben nasıl büyük bir camiaya geldiğimi biliyorsam buradaki oyuncular da bu formanın büyüklüğünü bilecek. Bu formanın büyüklüğünü hissetmeyen, bilmeyen bir oyuncu zaten burada başarılı olma şansı yok. Biz bunu yüzde yüz yerleştireceğiz. Kariyerli oyuncularımız var, çok iyi oyuncularımız var, iyi bir takımımız var. Eksiklerimizi aşağı yukarı tespit ettik, ilk yarıdaki tüm maçları izledik, analizlerimizi çıkardık, teşhisleri yaptık, tedavide hazır. Bunları çok çabuk hayata geçirip inşallah şampiyon olacağız, ben bundan çok eminim" diye konuştu.

KAMP DÖNEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Karşıyaka'nın tecrübeli teknik adamı, "Önümüzde 1 aylık bir süre var ve bu bizim için çok kıymetli. Kampa gideceğiz burada takım birlikteliği, bütünlüğünü ekibime aşılayacağız, hazırlık maçlarıyla antrenmanlarla oyun anlayışımızı yerleştireceğiz. Oyuncumuzun da hangi takımın formasını giydiğini hissedecek. Bunları yaptığımız zaman karşılığında şampiyonluk gelecek. Bu uzak da değil. Taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor, bizi iyi günde de kötü günde de hiç bir zaman yalnız bırakmasınlar. Stadımızı ikinci yarının ilk maçında dolu görmek istiyoruz. Biz onlara layık bir futbol, layık bir mücadele örneği göstereceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı

TARAFTAR ÖNÜNDE BU YAŞTA BİLE OYNARIM

"26 yıl sonra Iğdır şehrini şampiyonluğa taşıdım, şimdi bu gururu Karşıyaka'da yaşamak istiyorum" diyen Sözeri, "Yıllarca şampiyonluk sevinci yaşamamış bir camia var, çok kıymetli bir başkan ve yönetim kurulu var. Hep birlikte şampiyonluğa odaklanmış bir yönetim kurulumuz var. Bu yolun sonu şampiyonluk bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece taraftar bizim itici gücümüz olacak. Taraftarımız bizi öyle bir itecek ki oyuncularımız rakibimiz karşısında stres yapmadan bu gücü kullanacak. Taraftarımızın gücünün ne olduğunu şöyle anlatabilirim. Ben 56 yaşındayım, Karşıyaka taraftarının önüne çıksam 30 dakika futbol oynarım çünkü o taraftar beni oynatır. Taraftarlarımız bize vereceği destekleriyle şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

KARİYERLİ OYUNCULAR LİDERLİK YAPACAK

Takımın kariyerli isimlerinin sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yolunda lider olacaklarını dile getiren Erkan Sözeri, "Biz çok iyi çalışacağız. Çok kaliteli oyuncularımız var, kariyerli oyuncularımız var, onlar liderlik yapacaklar. Kaptanlar Haydar, Adem Büyük, Cenk Ahmet gibi önemli isimlerimiz, yanında genç, üst liglerde oynamış kariyerli oyuncularımız var. Hep beraber büyük bir aile olup şampiyon olacağız, bunun başka bir açıklaması yok. Bu iş aynı zamanda inanmaktan geçiyor. Kim inanıyorsa onunla yola devam edeceğiz, bunun bilinmesini özellikle istiyorum. Bunu çok çabuk bir şekilde gerek antrenmanlarda gerekse özel maçlarda tespit edeceğiz" dedi.

ASIL YERİ SÜPER LİG

Erkan Sözeri açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Ben şundan yüzde yüz eminim, biz Karşıyaka Spor Kulübü olarak bu ligi değil, bir üst ligi bile hak etmiyoruz. Böyle camialar Süper Lig'de olması gerekir. Buralardan çok çabuk sıyrılmak lazım ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün bunu da yapacak gücü var. İnşallah bu bize nasip olacak. 3'üncü Lig'deki şampiyonluk bizi bir nebze mutlu edebilir ama Karşıyaka 2'nci Lig, 1'inci Lig hatta Süper Lig'i hedefleyecek bir kulüp. Biz buraya şampiyonluk yaşamaya, bu takımı şampiyon yapmaya geldik. Tabi ki bu sadece benimle olmaz, futbolcularımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, medya hatta personelimiz hepimiz el ele verip büyük bir aile olup bu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandıracağız."