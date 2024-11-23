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Erkan Sözeri: 'Bu Skor Bizi Aldatmayacak'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Manisa FK'ya karşı aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından takımın eksikliklerini vurgulayarak bu sonucun aldatıcı olabileceğini belirtti. Antrenmanların verimli geçtiğini ve oyuncularının motivasyonunu övdü.

Erkan Sözeri: "Bu skor bizi aldatmayacak"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu milli maç arasında yaptığımız antrenmanlar, taktiksel antrenmanlar, oyuncularımız gerçekten çok pozitif cevap verdiler. Antrenmanları çok iyi yaptılar. Dediklerimizi harfiyen uygulayarak çalıştılar. Tabii ki bu skor bizi aldatmayacak. Eksiklerimiz var, onları gördük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 4-0 skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İlk maçımızda çok güzel bir galibiyet oldu. Farklı olması da güzel oldu. Milli maç arasında gelmiştik. Bu milli maç arasında yaptığımız antrenmanlar, taktiksel antrenmanlar, oyuncularımız gerçekten çok pozitif cevap verdiler. Antrenmanları çok iyi yaptılar. Dediklerimizi harfiyen uygulayarak çalıştılar. Tabii ki bu skor bizi aldatmayacak. Eksiklerimiz var onları gördük ama bugün Manisa gibi bu ligin iyi takımlarından birisini özellikle geçen hafta Erzurumspor gibi bir takımı yenip buraya geldiler. Gerçekten bizim için mükemmel oldu. Oyuncularımı kutluyorum gerçekten. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Erkan Sözeri: 'Bu Skor Bizi Aldatmayacak'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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