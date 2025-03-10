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Erkan Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç ve oyun'

Erkan Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç ve oyun'
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 3-1'lik mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını belirtti ve hem kendisi hem de oyuncular adına mahcubiyet duyduğunu ifade etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurumspor müsabakasının ardından, "Bize yakışmayan bir sonuç. Bize yakışmayan bir oyun. Ben öncelikle kendi adıma mahcubiyet duyuyorum. Mutlaka oyuncularım da o mahcubiyeti yaşıyorlardır, yaşayacaklardır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde karşılaştığı Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Maçı değerlendirmeyi çok gerekli bulmuyorum açıkçası. Çünkü bize yakışmayan bir sonuç. Bize yakışmayan bir oyun. Her şeyiyle bize yakışmadı. Onu söylemem lazım. Biz kulübümüzün imkanları ölçüsünde, kulübümüzün bize sunduğu şartlar, imkanların tam karşılığını veremediğimiz için ben öncelikle kendi adıma mahcubiyet duyuyorum. Ekibim adıma mahcubiyet duyuyorum. Mutlaka oyuncularım da o mahcubiyeti yaşıyorlardır, yaşayacaklardır. Mahcup olmak da bir erdemdir diye düşünüyorum. Yaklaşık 20 senedir antrenörlük hayatım var. Maç kaybettiğimiz de oldu. Farklı maçlar kaybettiğimiz oldu ama bu kadar mahcubiyet duyduğum, bu kadar mahcup olduğum olmadı, oyuncularım da mutlaka öyledir. Bunu tedavi etmek lazım, tekrar ayağa kalkmak lazım. Ama bir gerçek var ki bir karakter göstermek lazım. Bu karakteri, o duruşu bugün gösteremediğimiz için hep beraber kulübümüzden, başkanımızdan, yönetimimizden gerçekten özür dilemekten başka söylenecek başka bir şey yok" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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