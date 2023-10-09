Erkan Özdamar UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak
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FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, Gürcistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak. Özdamar, Danimarka-Litvanya, Avusturya-Danimarka ve Danimarka-Gürcistan maçlarında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, 10-18 Ekim tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkan Özdamar, Tskaltubo kentinde 11 Ekim'deki Danimarka-Litvanya ve 17 Ekim'deki Avusturya-Danimarka müsabakalarını yönetecek. Özdamar, 14 Ekim'de oynanacak Danimarka-Gürcistan maçında da 4. hakem olarak görev yapacak.
Müsabakalarda Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.