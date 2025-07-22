Erkan Değişmez Futbola Veda Etti

Erkan Değişmez Futbola Veda Etti
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Bodrum FK'nın simge isimlerinden tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez, 38 yaşında futbol kariyerine son verdi. 2014 yılından bu yana Bodrum FK formasını giyen Erkan, kariyerine teknik adam olarak devam edecek. Toplamda 468 maça çıkan Değişmez, kulübüyle 4 kupa sevinci yaşadı.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde 2014 yılından bu yana forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez 38 yaşında futbola veda etti. Yeşil-beyazlı formayla Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü, 2'nci, 1'inci ve Süper Lig'de forma giyen Erkan'ın kariyerine teknik adam olarak devam edeceği bildirildi. Bodrum FK'nın simge isimlerinden biri haline gelen Erkan, tüm kariyerinde 468 maça çıktı. Erkan Değişmez, Bodrum FK ile 4 kupa sevinci yaşadı. Önce 2014-2015 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 2015-2016'da 3'üncü Lig'de mutlu sona ulaştı.

Kupalara doymayan Erkan, 2021-2022 sezonunda 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu gördü. Erkan Değişmez son olarak 2023-2024'te Bodrum FK ile 1'inci Lig Play-Off finalinde kupayı havaya kaldırdı. Kariyerinde ilk defa geçen sezon Süper Lig deneyimi yaşayan Erkan, yeşil-beyazlı formayla 5 karşılaşmada oynadı. Öte yandan Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, hazırlık maçında Antalya Temsilcisi Serikspor ile karşı karşıya geldi. Muğla temsilcisi, deneyimli forveti Celal Dumanlı'nın tek golüyle rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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