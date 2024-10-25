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Erik ten Hag: 'Fenerbahçe ile kazanmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşadık'

Erik ten Hag: 'Fenerbahçe ile kazanmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşadık'
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasman geçirdiklerini belirten ten Hag, iki puan aldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

MANCHESTER United Teknik Direktörü Erik ten Hag, "İki tane zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü attık ama hatalı bir gol yedik. Basit bir gol oldu bizim için. O golden önce 2-0 yapma şansı yakalamıştık. Fakat olmadı, hayal kırıklığı yaşadık" dedi.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Erik ten Hag, "İki tane zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü attık ama hatalı bir gol yedik. Basit bir gol oldu bizim için. O golden önce 2-0 yapma şansı yakalamıştık. Fakat olmadı, hayal kırıklığı yaşadık. Artık Old Trafford'da maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Manuel Ugarte'nin performansını değerlendiren ten Hag, "6 haftadan sonra ilk 11'de oynadı. Bizim nasıl oynayacağımızı onun da görmesi gerekiyordu. Öğrendikçe daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

'ROLÜNÜ YERİNE GETİRDİ'

Noussair Mazraoui'nin 10 numara bölgesinde iyi bir görüntü sergilediğini aktaran ten Hag, "Bu zor bir deplasman. 4 hücum oyuncusuyla oynamak zor olabilirdi. Mazraoui ile oynadık. Bek olmadan önce 10 numara oynamışlığı vardı. Rolünü yerine getirdi. Eriksen'in golünde de rolü vardı. Anthony antrenmanlarda iyiydi. Biz genel olarak takımımızın performansından memnunuz" sözlerini sarf etti.

'KAZANMAK İSTİYORDUK'

Fenerbahçe deplasmanına kazanma hedefi ile geldiklerini belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Taraftar ve ambiyansı çok iyi. Belli dönemlerde sıkıntı yaşadık. Defans ve pres anlarımızı ayarlamamız gerekiyordu. Bizim de Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. İlk yarı Onana iki top çıkardı. Aslında kazanmak istiyorduk ama buraya gelmeden önce zor bir maç olacağını biliyorduk" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Manchester United Manchester Fenerbahçe Politika Futbol Spor

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