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Erik ten Hag'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar

Erik ten Hag'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe ile oynayacakları Avrupa Ligi maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Maç öncesi yapılan basın toplantısında, takımın eksikliklerine rağmen eldeki oyuncularla en iyi sonucu almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, mücadeleden galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Ataşehir Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısında Hollandalı çalıştırıcıya, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen eşlik etti.

Takımda 10 eksik ismin olmasına karşın eldeki oyuncuların yeterli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Erik ten Hag, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının seyirci baskısı altında oynama konusunda tecrübeli olduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, Manchester United'ın son Avrupa şampiyonluğunu Jose Mourinho yönetiminde almasıyla ilgili de "Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz, önümüzde büyük bir fırsat var. Bunun için de maçları kazanmamız gerekiyor. 2 maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve yarın kazanmalıyız." diye konuştu.

Avrupa'da başarılı olmak istediklerini, bunun için de önlerinde çok maç olduğunu söyleyen Erik ten Hag, şöyle devam etti:

"Biz de Mourinho da pek çok kupa kazandık. Futbolda kendinizi her zaman ispatlamanız gerekiyor. Her zaman da kazanmak zorundasınız. Günün sonunda, yıl sonunda nereye geldiğiniz önemli. Ben eminim ki Mourinho Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır. Biz de aynı doğrultuda ilerliyoruz."

"Fenerbahçe çok iyi bir takım"

Fenerbahçe'nin önemli ve güçlü bir takım olduğunu aktaran Erik ten Hag, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce Manchester United'ta Fred ile ve Sofyan Amrabat ile Dusan Tadic ile de Ajax'ta beraber kupalar kazandık. Biz karşımızdaki takımı ne çok büyük ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak ve bu doğrultuda sonuçlar almak istiyoruz." dedi.

Takımdaki eksiklerin çokluğunun işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekleyen 54 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Sakatlık olmamasını diliyorum."

Erik ten Hag ile basın toplantısına çıkan orta saha oyuncusu Christian Eriksen, takım olarak taktiksel anlamda saha içine değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Kendisi açısından taktiğin fark etmeyeceğini söyleyen Eriksen, "Önemli olan benim oynayabildiğim kadar çok oynamam ve bu da hocanın kararı." diye konuştu.

Eriksen, Türkiye'deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United ile Galatasaray'a karşı yaşadığını söyleyerek atmosferin kendisini etkilemediğini anlattı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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