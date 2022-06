Ericson: Stefan Kuntz ve Türk milli takım oyuncularına çok saygı duyuyorum - Haberler

A Milli Futbol Takımı ile UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da karşılaşacak Faroe Adaları'nın Antalya'da yaptığı 3 günlük hazırlık kampı sona erdi. Faroe Adaları Milli takımının İsveçli teknik direktörü Hakan Ericson, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu söyledi.

Türkiye maçı öncesinde Gloria Sports Arena'da kampa giren Faroe Adaları 'nda teknik direktör Hakan Ericson bugün basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin çok iyi takım olduğunu vurgulayan Ericson, "Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncular var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular, onlmara saygı duyuyoruz ama daha önce Danimarka ve İskoçya'ya karşı oynadığımızdaki 85 dakika 0-0 gibi performans gösterebiliyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bizim maçımızda Türkiye'nin kazanmasının beklenmesi normal. Bizim amacımız her zaman kazanmak. Her takımın olduğu gibi bizimde ilk hedefimiz kazanmak. Biz takımın performansına odaklıyız. Performansımızı her zaman daha üste çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Faroe Adaları'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk defa yer aldığını belirten Ericson, ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.