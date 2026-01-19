Haberler

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, Anadolu Ajansı tarafından düzenleniyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erhan Ertürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Ertürk, "portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'na ait "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Ertürk, "spor" kategorisinde yine Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" isimli fotoğrafını oyladı.

Ertürk, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya Karşı", "Günlük hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" adlı karelerini tercih etti.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Ertürk, "Fotoğrafçılık açısından yetkin bilgim yok ama anlattıkları içerikler açısından hepsi çok etkileyici fotoğraflar. Maalesef dünyada derin olaylar yaşıyoruz. Dünyanın her tarafında farklı sıkıntılar var. Gazze fotoğrafları insanı fazlasıyla etkiliyor. Orada suçsuz çocukların yaşadıkları acılar sebebiyle burada rahat otururken kendini suçlu hissediyorsun." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL