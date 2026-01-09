Haberler

Ergin Ataman'dan sosyal medyadaki ırkçı saldırılara tepki

Güncelleme:
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyada bazı Yunan taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Türk kimliği üzerinden yapılan eleştirilere rağmen, Yunanistan ve Panathinaikos sevgisini dile getiren Ataman, kulüp olarak büyük hedeflere ulaşma kararlılığını vurguladı.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyada bazı Yunan taraftarların ırkçı saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Ergin Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasındaki Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Genelde sosyal medyamda bazı insanlar var, bana saldırmaya başlıyorlar. Özellikle ülkeme yönelik olarak bunu yapıyorlar. Bana saldırıp Türk olduğumu söyleyen mesajlar gönderiyorlar. Türk olduğum için Yunanistan'dan gitmem gerektiğini söylüyorlar. Panathinaikos için çok kötü olduğumu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk olduğundan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Ataman, "Türk olmaktan gurur duyuyorum ama Yunanistan'ı, Atina'yı ve Panathinaikos'u da seviyorum. Ben burada başarı için varım, bunun için buradayım." şeklinde konuştu.

Kulüp olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu ve asla pes etmeyeceklerinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Maçın başında yumruğumu gösterdim çünkü her zaman birlikteyim. Taraftarlarla, oyuncularla, teknik ekiple, kulüple yakalanması gereken bir sinerji var hep beraber büyük hedeflere ulaşacağız." dedi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
