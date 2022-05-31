Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım - Haberler

"Tempoyu düşürüp biraz daha set hücumuna ve içeriye yönelmeye çalışıyoruz"

"Çok uzun bir aradan sonra Galatasaray'ı böyle bir atmosferde görmek beni çok mutlu etti"

"Başkanımızla, Galatasaray başkanı telefonda konuşmuşlar"

"Larkin'in durumu maç saatinde belli olur"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın başında çıktığım sırada beni ayakta alkışlayan tüm Galatasaray taraftarlarına minnettarlığımı tekrar söylüyorum" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri ilk maçın ardından tempoyu düşürme kararı aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha set hücumuna, içeriye yönelmeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Aslında bugün dış atış olarak bir türlü Larkin'den, Micic'ten istediklerimizi bulamadık, son bölüme kadar. Bryant ve Dunston'la maçı sürükledik. Ama maç boyunca iyi savunma yaptık. Etkin bir savunma yaptık. Son periyotta da tecrübemizle maçı kırdık" diye konuştu.

Maç içerisinde bir sakatlık geçiren ve tedavi gördükten sonra oyuna geri dönen Shane Larkin'in son durumuyla ilgili açıklama yapan Ataman, "Ayak parmağına zannediyorum ayakkabı vurdu. Genelde her maçta Larkin yeni ayakkabı giyiyor. Ayağında bir ödem olduğunu söylediler. Bakacaklar, değerlendirecekler. Ona göre bakacağız. Oynatıp oynatamayacağımız maç saatinde belli olur. Oyuncularımız tabii ki yoruldu, biz de rotasyon yapabiliriz kadroda" diyerek sözlerini noktaladı.