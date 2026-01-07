Ergin Ataman'dan Panathinaikos'taki geleceğine dair iddialı açıklama Açıklaması

Haberler

Ergin Ataman'dan Panathinaikos'taki geleceğine dair iddialı açıklama

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamazlarsa görevinden ayrılacağını açıkladı. Takımla yapılan son antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ya da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamamaları halinde görevinden ayrılacağını söyledi.

Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna ile yarın Atina'da oynayacakları maçtan önce gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde çıktıkları son 2 müsabakada Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
