Ergin Ataman: Bu takım Avrupa basketbol tarihine geçti - Haberler

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu.

Anadolu Efeb Başantenörü Doğuş Balbay ise "Bir çok meydanda bizleri desteklediniz, biz de bu kupayı ülkemize getirdik çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için" şeklinde konuştu.