Haberler

Ataman'a göre Alperen Şengün, Nikola Jokic'ten daha iyi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Alperen Şengün'ün pasörlük yeteneği açısından Nikola Jokic'ten daha üstün olduğunu belirtti. Ataman, Schengün'ün çok iyi bir pasör ve ribaunt alan bir oyuncu olduğunu vurguladı.

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pasörlük yeteneği açısından Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'ten daha iyi bir pivot olduğunu söyledi.

Euro Insiders'ın podcast yayınına katılan Ataman, "Alperen Şengün, şu anda pasörlük yeteneği açısından dünyanın en iyi pivotu. Benim için o en iyisi. Nikola Jokic'ten daha iyi." dedi.

Ataman, "Onu maç sırasında oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. O çok iyi bir pasör, 1'e 1 savunma yapmak imkansız ve aynı zamanda çok iyi ribaunt alıyor." ifadelerini kullandı.

"Kendimi NBA'de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da"

Deneyimli çalıştırıcı, NBA'den hiç ciddi teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Kendimi NBA'de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da. Açıkçası şu an ABD'yi düşünmüyorum çünkü farklı bir mantaliteleri var. Ama her zaman söylediğim gibi, eğer sözleşmem bitince NBA'den bir kulüp gelip ciddi bir teklif yaparsa elbette bunu konuşabilirim. Ama dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA'den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title