Ergin Ataman'a Bir Maç Men Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a Olympiakos ile oynanan final serisindeki açıklamaları nedeniyle bir maç men ve 5 bin lira para cezası verdi.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a bir maç men cezası verdi.

Disiplin kurulu, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle Ataman'a bir maç men ve 5 bin para lira para cezası uyguladı.

Ergin Ataman, ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı

Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.