Milli tenisçilerden Belçika ve Çin'de şampiyonluk

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası'nda Quad kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Ali Ataman set kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı. Fransız ve İspanyol rakiplerini yenerek set kaybı yaşamadan finale yükselen Ali Ataman, finalde bir başka Fransız tenisçi Justin Michel ile karşılaştı. Michel'i 6-3, 6-3'lük setlerle yenen Ali kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

ERGİ KIRKIN ÇİN TAİPEİSİ'NDE ŞAMPİYON

Milli tenisçi Ergi Kırkın ise Çin Taipeisi'nde düzenlenen Formosa Cup turnuvasında set kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı. Tainan'da toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda Japon ve Çin Taipeili rakiplerini yenerek set kaybı yaşamadan finale adını yazdıran 24 yaşındaki sporcu, finalde Japon raket Makoto Ochi ile karşılaştı. Ochi'yi 1 saat 19 dakikada 6-0 ve 6-2'lik setlerle yenen Ergi, toplamda 11'nci, M25 düzeyinde 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.