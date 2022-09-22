Ergezen: 'Korkusuzlar, bu süreçte pek çok gencimize ilham kaynağı olacak'

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sponsorluk anlaşması imzalarken, basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Osman Çakmak, "Fiziksel ve mental tüm planlarımızı yaptık. Dünya Kupası'nı Türkiye'ye hediye etmek istiyoruz" dedi.

Clear, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına sponsorluk desteğini, Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı. Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli takım oyuncularının katıldığı basın toplantısında, takımın geçmiş başarıları, Dünya Kupası yolculuğu, kamp hazırlık süreci ve hedefleri konuşuldu.

Toplantıda konuşan Mert Orduoğlu, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sponsorluğunun kendileri için çok önemli olduğunu ve duydukları heyecanı aktarırken, "Başarı peşinde koşan herkesin, zorluklara karşı korkusuz olmasını savunuyoruz. Herkese karşılaştığı engellere ve kafasındaki endişelere rağmen kendi potansiyelini harekete geçirmesi için ilham olmak istiyoruz. "Kendin ol, korkusuz ol" diyerek herkesi içindeki en iyiyi ortaya koymaya teşvik etmek istiyoruz. Bu noktada ortak paydada buluştuğumuz, başarılarıyla ülkemizi gururlandıran, özgüvenli ve korkusuz olmanın en anlamlı örneklerinden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın sponsoru olduğumuzu duyurmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Birlikte çıktığımız bu yolculukta, bizler de onların herkese korkusuz olmayı öğreten hayatlarından ve mücadelelerinden ilham aldık. Baskılar, yargılar, beklentiler dünyasında, kendilerine inanan özgüvenli duruşlarından, başarıya koşuşlarından çok etkilendik. Onlara "Korkusuzlar" dedik. "Korkusuz ol. İlham ol. Kahraman ol" dediğimiz reklam kampanyamızla da tüm Türkiye'ye milli takımımıza destek çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ergezen: "En büyük zorluklardan biri toplamsal ön yargılar"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nda her oyuncunun birer ilham kaynağı olduğuna vurgu yapan,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise, "Millilerimizin başarı yolculuğunda bu yıl yeni hedeflerebirlikte yürümekten dolayı çok heyecanlıyız. Bir araya geldiğimiz ilk günden beri ortak bakış açımızla takımımıza hak ettikleri ilgi ve alakayı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye nüfusunun yüzde 12'si engelli bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişinin bedensel engelli olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri de toplumsal önyargılar. Kampanyamız bu önyargıların kırılmasına da fayda sağlayacak. Reklam filminde gördüğümüz "Korkusuzlar" ismi bizi çok iyi yansıtıyor. Biz bu ismi çok beğendik ve benimsedik. Takımımız, yaşadıkları her şeye rağmen asla pes etmeyen, azimle çalışan bir takım. "Korkusuzlar", inanıyorum ki bu süreçte pek çok gencimize ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak: "Dünya Kupası'nı Türkiye'ye hediye etmek istiyoruz"

Toplantıda kamp hazırlık süreci ve hedeflerinden bahseden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Uzun zamandan bu yana tek hedef için durmadan çalışıyoruz. Şu anki odağımız ise tamamen Dünya Kupası. Takım oyuncularımın hepsine inancım sonsuz. Takımımıza "Korkusuzlar" gibi bir isim verilmesi bizi çok gururlandırdı. Biz de korkularımızı geride bırakarak birçok şampiyonluğa imza attık. 2017 avrupa şampiyonluğu, 2018 dünya ikinciliği, 2021'de tekrar Avrupa Şampiyonluğu; bu kahramanlar, bu aslanlar bu destanları yazdı. Bu yüzden "Korkusuz" kahramanlarımızın yazdığı emek dolu hikayeyi sahada kupayla taçlandırmak en büyük gayemiz. Sahada ay yıldızlı bayrağın ruhunu, karakterini yansıtan bir yapıya büründük. Asla bileğimizi bükemeyecekler. Çok zorlu rakiplerimiz var, işimiz zor ama zoru başaran kahramanlar burada. Fiziksel ve mental tüm planlamalarımızı yaptık sadece 30 Eylül müsabaka gününü bekliyoruz. Dünya Kupası'nı Türkiye'ye hediye etmek istiyoruz" dedi.

Millilerin tam kadro olarak katıldığı basın toplantısında söz alan Serkan Dereli, sponsor firmaya teşekkürlerini ilerterek, "Bu sponsorluğun gücümüze güç kattığını düşünüyoruz. Dünya Kupası için çok çalıştık, "korkusuz" olmak için, "kahraman" olmak için gerçekten hazırız. Dünya Kupası'na çok az kaldı ve kupayı alacağımızı düşünüyoruz. Tüm takım zafere inandık" sözlerine yer verdi.

Milli takım oyuncularından Ömer Güleryüz, "Şubat ayından beri zorlu yollardan geçiyoruz, 8. kampımıza girmiş bulunuyoruz. Zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Kendi kapasitemizin üstüne çıkmak için çok çalışıyoruz çünkü önümüzde çok önemli bir şampiyona var. Kupayı ülkemizden göndermek istemiyoruz" diye ekledi.

Takımın bir diğer oyuncusu Barış Telli, "Biz disiplinli ve yıllardır başarıdan başarıya koşmuş bir takımız. Bu kupayı kazanacağımıza ve tüm Türkiye olarak bu kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL