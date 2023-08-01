2023-2024 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Tekirdağ'ın tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takım, ilk antrenmanını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Ergene Velimeşespor, kadrosunu güçlendirmek için yeni isimlerle anlaşma sağladı. Takım, ligin ilk maçında Manisa deplasmanına çıkacak.

2023-2024 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya indi.

Yeni sezonun ilk antrenmanını maçlarını da oynadığı Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Teknik direktör Özgür Sağlam nezaretinde gerçekleştiren mavi-beyazlılarda idari menajer Ersin Civan ve bazı yöneticiler de ilk antrenmanı takip etti.

Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan ve bu hedef istikametinde geçtiğimiz sezon kadroda yer alan oyunculardan kaptan Fatih, Ömer Can Sokullu, Burak Can Alakuş, Yunus Emre Kefeli, İbrahim Hırçın gibi isimlerle yeniden anlaşma sağlayan Ergene Velimeşespor, kadrosunu yeni isimlerle de güçlendiriyor. Eski futbolcusu Mert Er Estik, Ömer Yıldız gibi önemli ve başarılı futbolcularla da kadrosuna takviyeler yapan Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Mavi-beyazlılar ligin ilk maçında 10 Eylül 2023 Pazar günü Manisa deplasmanında çıkacak ardından iç sahadaki ilk maçında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Batman Petrolspor takımını 17 Eylül 2023 tarihinde konuk edecek. Ergene Velimeşespor'da hedef lige kadar hazır olmak. Bu süre zarfında çalışmalarına devam edecek olan Tekirdağ temsilcisi 2. ve 3. Lig takımları ile hazırlık maçları da oynayacak. - TEKİRDAĞ