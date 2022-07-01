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Ergene Velimeşespor'un rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ergene Velimeşespor'un rakipleri belli oldu

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor'un 2022-2023 sezonundaki rakipleri belli oldu.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor'un 2022-2023 sezonundaki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimine göre Ergene Velimeşespor TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer aldı.

Kura çekimine Ergene Velimeşespor takımını temsilen Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Cengiz Fırat ile Genel Sekreter Eray Yüksel katıldı. Kura çekiminin ardından 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor'un rakipleri Alanya Kestelspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayrampaşaspor, Bulvarspor, Darıca Gençlerbirliği, Elazığ Karakoçan FK, Eynesil Belediyespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Iğdır Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor, Karaman FK, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, Turgutluspor ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor takımları olarak belirlendi.

Geçen seneden 2 tanıdık rakip

Geçtiğimiz yıl TFF 2. Lig'de mücadele eden ve sezon sonunda küme düşen Ergene Velimeşespor aynı gruptan birlikte küme düşüğü Turgutluspor ve Kahramanmaraşspor takımları ile yeninden aynı grupta yer aldı. Ergene Velimeşespor'un rakipleri arasında geçtiğimiz sezon amatör kümede yer alan ve şampiyonluk elde ederek 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor, Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile İstanbul'un Kartal ilçesinin temsilcisi Bulvaspor takımları da yer aldı.

Kura çekimine katılan Ergene Velimeşespor Başkan Yardımcısı Cengiz Fırat, yeni sezon için hazırlıkları sürdürdüklerini ifade ederek, "Kura çekimi hayırlı olsun. Kazanan hangi takım olursa olsun sonuçta kazanan Türk futbolu olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Tekirdağ Fırat Spor Haberler

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